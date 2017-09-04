Атамбаев и Мирзиёев подпишут договор о кыргызско-узбекской границе

4 сентября 2017, 15:05 Комментарии

Президенты Узбекистана и Кыргызстана подпишут договор о кыргызско-узбекской границе во время визита Шавката Мирзиёева в Бишкек. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева.

По ее словам, в прошлом году во время встречи глав двух государств было дано поручение активизировать делимитацию кыргызско-узбекской госграницы.

"Соответствующая работа правительственных групп была поставлена на регулярной основе. С прошлого года по настоящее время было проведено 16 встреч и в результате нелегкой работы описано 1 170 км общей границы, это составляет более 80%", - добавила она.

Остаются неописанными 217 км и по ним работа будет продолжена согласно утвержденному плану. Все внутригосударственные процедуры по согласованию проекта договора уже завершены. Три профильных комитета одобрили его и документ готов к подписанию.

"Думаю, завтра договор будет подписан, соответственно, в истории кыргызско-узбекских отношений будет открыта яркая страница", - заметила Субакожоева.

Напомним, завтра, 5 сентября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с государственным визитом посетит Кыргызстан.