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Атамбаев и Мирзиёев подпишут договор о кыргызско-узбекской границе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365743_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446095-ru.html

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4 сентября 2017, 15:05       Комментарии

Президенты Узбекистана и Кыргызстана подпишут договор о кыргызско-узбекской границе во время визита Шавката Мирзиёева в Бишкек. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева.
По ее словам, в прошлом году во время встречи глав двух государств было дано поручение активизировать делимитацию кыргызско-узбекской госграницы.
"Соответствующая работа правительственных групп была поставлена на регулярной основе. С прошлого года по настоящее время было проведено 16 встреч и в результате нелегкой работы описано 1 170 км общей границы, это составляет более 80%", - добавила она.
Остаются неописанными 217 км и по ним работа будет продолжена согласно утвержденному плану. Все внутригосударственные процедуры по согласованию проекта договора уже завершены. Три профильных комитета одобрили его и документ готов к подписанию.
"Думаю, завтра договор будет подписан, соответственно, в истории кыргызско-узбекских отношений будет открыта яркая страница", - заметила Субакожоева.
Напомним, завтра, 5 сентября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с государственным визитом посетит Кыргызстан.

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