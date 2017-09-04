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Зачем Мирзиёев едет в Бишкек, рассказали в аппарате президента Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446094-ru.html

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4 сентября 2017, 15:00       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Во время государственного визита в Кыргызстан президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подпишет со своим коллегой Алмазбеком Атамбаевым ряд документов по развитию двустороннего сотрудничества, сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата президента КР Айзада Субакожоева.
Визит Мирзиёева в Бишкек продлится два дня - 5-6 сентября. Он встретится с Атамбаевым, а также с премьер-министром Сапаром Исаковым. Кыргызстан уже подготовил и завершил внутригосударственные процедуры по принятию соглашений.
"Основной упор будет сделан на приграничное сотрудничество и реализацию совместных проектов. Итоговым документом станет принятие совместного заявления, в котором отразятся намерения сторон по развитию сотрудничества", - сказала Субакожоева.
Мирзиёев впервые прибудет в Кыргызстан в качестве президента. Последний раз он посещал республику с официальным визитом в 2000 году.
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