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Какие документы подпишут А.Атамбаев и Ш.Мирзиеев?Какие документы подпишут А.Атамбаев и Ш.Мирзиеев?Военный лицей вошел в новый учебный год необычно, без первокурсниковВоенный лицей вошел в новый учебный год необычно, без первокурсников

Одним из важных документов в ходе госвизита Мирзиеева станет договор о кыргызско-узбекской границе — Субакожоева

Источник:
http://kabar.kg/news/odnim-iz-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446093-ru.html

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4 сентября 2017, 14:54       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Важным документом в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан станет договор и кыргызско-узбекской государственной границе. Об этом на брифинге сегодня сообщила начальник отдела внешней политики аппарата президента КР Айзада Субакожоева.
Она отметила, что как известно, в прошлом году президент Алмазбек Атамбаев, когда встречался в Самарканде с президентом Узбекистана, ими было дано поручение активизировать процесс делимитации кыргызско-узбекской госграницы.
"Работа правительственных групп была поставлена на регулярную основу. С прошлого года по настоящее время было проведено 16 встреч. В результате такой нелегкой и кропотливой работы было описано 1 тыс 170 км из общей границы, это составляет более 80% несогласованной территории. Остаются неописанным 217 км. По ним работа будет продолжена согласно утвержденному плану графику", - сказала она.
Субакожова сообщила, что все внутригосударственные процедуры по согласованию проекта договора проведены.
"До обеда три профильных комитета уже рассмотрели и одобрили проект, соответственно документ готов к подписанию. И думаю, что завтра договор будет подписан и в истории кыргызско-узбекских отношений будет открыта новая яркая страница. Мы думаем, что договор будет способствовать активизации всего спектра сотрудничества. Основной упор будет делаться на приграничное сотрудничество и реализацию конкретных проектов. То есть мы сейчас можем констатировать активизацию сотрудничества. Растет взаимный товарооборот, наладился активный политический диалог", - добавила Субакожоева.

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