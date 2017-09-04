Одним из важных документов в ходе госвизита Мирзиеева станет договор о кыргызско-узбекской границе — Субакожоева

4 сентября 2017, 14:54 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Важным документом в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан станет договор и кыргызско-узбекской государственной границе. Об этом на брифинге сегодня сообщила начальник отдела внешней политики аппарата президента КР Айзада Субакожоева.

Она отметила, что как известно, в прошлом году президент Алмазбек Атамбаев, когда встречался в Самарканде с президентом Узбекистана, ими было дано поручение активизировать процесс делимитации кыргызско-узбекской госграницы.

"Работа правительственных групп была поставлена на регулярную основу. С прошлого года по настоящее время было проведено 16 встреч. В результате такой нелегкой и кропотливой работы было описано 1 тыс 170 км из общей границы, это составляет более 80% несогласованной территории. Остаются неописанным 217 км. По ним работа будет продолжена согласно утвержденному плану графику", - сказала она.

Субакожова сообщила, что все внутригосударственные процедуры по согласованию проекта договора проведены.

"До обеда три профильных комитета уже рассмотрели и одобрили проект, соответственно документ готов к подписанию. И думаю, что завтра договор будет подписан и в истории кыргызско-узбекских отношений будет открыта новая яркая страница. Мы думаем, что договор будет способствовать активизации всего спектра сотрудничества. Основной упор будет делаться на приграничное сотрудничество и реализацию конкретных проектов. То есть мы сейчас можем констатировать активизацию сотрудничества. Растет взаимный товарооборот, наладился активный политический диалог", - добавила Субакожоева.