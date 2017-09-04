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В центре Бишкека столкнулись Хонда и "Гелендваген"

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tcentre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446092-ru.html

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Пожар на рынке "Азар" в Бишкеке локализован — МЧС

4 сентября 2017, 15:02       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В центре Бишкека столкнулись Honda CR-V и внедорожник Мерседес-Benz G-класс (Gelandewagen).
ДТП произошло на проспекте Абдрахманова между проспектом Чуй и улицей Пушкина.
Вблизи аварии дежурили сотрудники патрульной милиции, они отказались комментировать данную ситуацию.
Жертв нет, однако машины сильно помялись в результате столкновения.
Хозяева машин решили сами решить данную ситуацию и разъехались.
Отметим, в данном месте периодически случается ДТП.

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