В центре Бишкека столкнулись Хонда и "Гелендваген"

4 сентября 2017, 15:02 Комментарии
Бишкек, 04.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В центре Бишкека столкнулись Honda CR-V и внедорожник Мерседес-Benz G-класс (Gelandewagen).
ДТП произошло на проспекте Абдрахманова между проспектом Чуй и улицей Пушкина.
Вблизи аварии дежурили сотрудники патрульной милиции, они отказались комментировать данную ситуацию.
Жертв нет, однако машины сильно помялись в результате столкновения.
Хозяева машин решили сами решить данную ситуацию и разъехались.
Отметим, в данном месте периодически случается ДТП.