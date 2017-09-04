В центре Бишкека столкнулись Хонда и "Гелендваген"

4 сентября 2017, 15:02 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В центре Бишкека столкнулись Honda CR-V и внедорожник Мерседес-Benz G-класс (Gelandewagen).

ДТП произошло на проспекте Абдрахманова между проспектом Чуй и улицей Пушкина.

Вблизи аварии дежурили сотрудники патрульной милиции, они отказались комментировать данную ситуацию.

Жертв нет, однако машины сильно помялись в результате столкновения.

Хозяева машин решили сами решить данную ситуацию и разъехались.

Отметим, в данном месте периодически случается ДТП.