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Перечень документов, которые будут подписаны в рамках госвизита Мирзиеева в Кыргызстан

Источник:
http://kabar.kg/news/perechen-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446091-ru.html

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Одним из важных документов в ходе госвизита Мирзиеева станет договор о кыргызско-узбекской границе — Субакожоева

4 сентября 2017, 15:07       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан ожидается подписание межправительственных и межведомственных документов. Об этом на брифинге сегодня сообщила начальник отдела внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева.
Документы, которые будут подписаны:
- Совместное заявление президентов Кыргызстана и Узбекистана;
- Договор между Кыргызстаном и Узбекистаном о государственной границе;
- Соглашение между правительством Кыргызстана и Узбекистана о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства;
- Межправительственный документ о деятельности пограничных представителей;
- Протокол по обмену ратификационными грамотами по консульской конвенции;
- Соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами;
- Соглашение между мэрией города Ош и акимиатом города Андижан;
- Меморандум о взаимопонимании между Национальным институтом стратегических исследований и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан.
Также Субакожоева сообщила, что будут подписаны документы в области образования, о техническом сотрудничестве и соглашения между мэриями Ташкента и Бишкека.
"Дополнительная информация по этому поводу еще уточняется", - подчеркнула она.
Отметим, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит с госвизитом Кыргызстан 5-6 сентября 2017 года.

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