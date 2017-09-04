Перечень документов, которые будут подписаны в рамках госвизита Мирзиеева в Кыргызстан

4 сентября 2017, 15:07 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан ожидается подписание межправительственных и межведомственных документов. Об этом на брифинге сегодня сообщила начальник отдела внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева.

Документы, которые будут подписаны:

- Совместное заявление президентов Кыргызстана и Узбекистана;

- Договор между Кыргызстаном и Узбекистаном о государственной границе;

- Соглашение между правительством Кыргызстана и Узбекистана о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства;

- Межправительственный документ о деятельности пограничных представителей;

- Протокол по обмену ратификационными грамотами по консульской конвенции;

- Соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами;

- Соглашение между мэрией города Ош и акимиатом города Андижан;

- Меморандум о взаимопонимании между Национальным институтом стратегических исследований и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан.

Также Субакожоева сообщила, что будут подписаны документы в области образования, о техническом сотрудничестве и соглашения между мэриями Ташкента и Бишкека.

"Дополнительная информация по этому поводу еще уточняется", - подчеркнула она.

Отметим, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит с госвизитом Кыргызстан 5-6 сентября 2017 года.