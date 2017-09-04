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Театральные деятели Великобритании и Кыргызстана совместно готовят две пьесы Шекспира

Источник:
http://kabar.kg/news/teatral-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446090-ru.html

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4 сентября 2017, 15:09       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Известные деятели искусства Кыргызстана и Великобритании готовят две пьесы великого драматурга Уильяма Шекспира, которые будут представлены под театральными софитами Лондона и Бишкека.
Для постановки британскими режиссерами были выбраны пьесы "Макбет" и "Ричард III".
"Пьеса "Ричард III" уже была презентована в Государственном академическом узбекском музыкально-драматическом театре имени Захреддина Бабура в городе Ош 31 августа. Он вызвал очень большой резонанс, так как был представлен на трех языках: кыргызском, узбекском и английском. В ноябре этот же спектакль будет показан британским зрителям в Лондоне в знаменитом театре "Глобус", - рассказал в ходе пресс-конференции в агентстве "Кабар" народный писатель КР Султан Раев.
Также он отметил, что данный проект имеет очень большое значение, потому как подобное сотрудничество при поддержке посольств двух сторон реализуется впервые. Театральные зрители Бишкека смогут увидеть пьесу в середине сентября или же в начале ноября.
"В Бишкеке пьесы будут представлены в Кыргызском драматическом театре в середине сентября в рамках фестиваля "Арт Ордо" или же в начале ноября перед отъездом театральной труппы в Лондон. На данный момент этот вопрос еще обсуждается", - добавил Раев.

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