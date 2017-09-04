Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Театральные деятели Великобритании и Кыргызстана совместно готовят две пьесы ШекспираТеатральные деятели Великобритании и Кыргызстана совместно готовят две пьесы Шекспира

В Астрахани 19-летний кыргызстанец сбил троих детей на "зебре", погибла девочка

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-astrakh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446089-ru.html

Похожие новости

Театральные деятели Великобритании и Кыргызстана совместно готовят две пьесы Шекспира

Перечень документов, которые будут подписаны в рамках госвизита Мирзиеева в Кыргызстан

Завтра президент Узбекистана с государственным визитом посетит Кыргызстан

Президент Узбекистана Ш.Мирзиеев 5-6 сентября посетит Кыргызстан с госвизитом

В Кыргызстан впервые с госвизитом прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиев

4 сентября 2017, 15:12       Комментарии

Бишкек, 4.08.17 /Кабар/. В российском городе Астрахани 19-летний кыргызстанец на грузовике сбил троих детей на пешеходном переходе, одна девочка погибла.
По информации УМВД по Астраханской области, ДТП произошло 3 сентября в 20.00. Водитель грузовика "ГАЗ" с автоцистерной совершил наезд на пешеходов, затем совершил столкновение с "Mercedes", находившимся на встречной полосе.
"В результате на месте скончалась 5-летняя девочка. Травмы получила её сестра в возрасте 3 лет и 10-летний мальчик. Они были госпитализированы", - сообщили в полиции.
Установлено, что за грузовым автомобилем управлял молодой человек 1998 года рождения. Полиция его гражданство не указывает. По информции региональных СМИ, за рулём находился 19-летний уроженец Кыргызстана.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум