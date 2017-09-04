В Астрахани 19-летний кыргызстанец сбил троих детей на "зебре", погибла девочка

4 сентября 2017, 15:12 Комментарии

Бишкек, 4.08.17 /Кабар/. В российском городе Астрахани 19-летний кыргызстанец на грузовике сбил троих детей на пешеходном переходе, одна девочка погибла.

По информации УМВД по Астраханской области, ДТП произошло 3 сентября в 20.00. Водитель грузовика "ГАЗ" с автоцистерной совершил наезд на пешеходов, затем совершил столкновение с "Mercedes", находившимся на встречной полосе.

"В результате на месте скончалась 5-летняя девочка. Травмы получила её сестра в возрасте 3 лет и 10-летний мальчик. Они были госпитализированы", - сообщили в полиции.

Установлено, что за грузовым автомобилем управлял молодой человек 1998 года рождения. Полиция его гражданство не указывает. По информции региональных СМИ, за рулём находился 19-летний уроженец Кыргызстана.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.