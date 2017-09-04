Какие документы подпишут А.Атамбаев и Ш.Мирзиеев?

4 сентября 2017, 14:56 Комментарии

Во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан будут подписаны межведомственные и межправительственные документы. Об этом 4 сентября на брифинге в Бишкеке сообщила заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева.

Ш.Мирзиеев 5-6 сентября посетит Кыргызстан с госвизитом.

Основным итоговым политическим документом будет принятое президентами двух стран совместное заявление, в котором будут отражены намерения и совместные планы сторон по совместному развитию двустороннего сотрудничества. Одним из важных документов станет договор о кыргызско-узбекской госгранице.

Также стороны подпишут:

- Соглашение между правительством Кыргызстана и Узбекистана о сотрудничестве, взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства;

- Межправительственный документ "О деятельности пограничных представителей"

- Протокол по обмене ратификационными грамотами консульской конвенции;

- Соглашение о сотрудничествами между ТПП ;

- Соглашение между мэрией города Ош и хакимиатом города Андижан;

- Меморандум о взаимопонимании между Национальным институтом стратегических исследований и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

По словам А.Субакожоевой, также в числе документов есть соглашения в сфере образования, о научно-техническом сотрудничестве и между мэриями городов Бишкек и Ташкент.

Глава отдела внешней политики сообщила, что могут быть подписаны еще несколько документов, которые сейчас находятся на согласовании.