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Новости Кыргызстана

Завтра президент Узбекистана с государственным визитом посетит КыргызстанЗавтра президент Узбекистана с государственным визитом посетит КыргызстанОдним из важных документов в ходе госвизита Мирзиеева станет договор о кыргызско-узбекской границе — СубакожоеваОдним из важных документов в ходе госвизита Мирзиеева станет договор о кыргызско-узбекской границе — Субакожоева

Какие документы подпишут А.Атамбаев и Ш.Мирзиеев?

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446088-ru.html

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В Пекине между Таджикистаном и КНР подписаны 13 документов

4 сентября 2017, 14:56       Комментарии

Во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан будут подписаны межведомственные и межправительственные документы. Об этом 4 сентября на брифинге в Бишкеке сообщила заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева.
Ш.Мирзиеев 5-6 сентября посетит Кыргызстан с госвизитом.
Основным итоговым политическим документом будет принятое президентами двух стран совместное заявление, в котором будут отражены намерения и совместные планы сторон по совместному развитию двустороннего сотрудничества. Одним из важных документов станет договор о кыргызско-узбекской госгранице.
Также стороны подпишут:
- Соглашение между правительством Кыргызстана и Узбекистана о сотрудничестве, взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства;
- Межправительственный документ "О деятельности пограничных представителей"
- Протокол по обмене ратификационными грамотами консульской конвенции;
- Соглашение о сотрудничествами между ТПП ;
- Соглашение между мэрией города Ош и хакимиатом города Андижан;
- Меморандум о взаимопонимании между Национальным институтом стратегических исследований и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.
По словам А.Субакожоевой, также в числе документов есть соглашения в сфере образования, о научно-техническом сотрудничестве и между мэриями городов Бишкек и Ташкент.
Глава отдела внешней политики сообщила, что могут быть подписаны еще несколько документов, которые сейчас находятся на согласовании.

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