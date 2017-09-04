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Юрист: Ограничение на мирные собрания до 20 октября противоречит закону

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365739_ur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446087-ru.html

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4 сентября 2017, 14:38       Комментарии

Запрет на проведение мирных собраний в некоторых районах Бишкека до 20 октября незаконен. Таким мнением сегодня, 4 сентября, на пресс-конференции поделился юрист общественного фонда "Гражданская платформа" Тимур Арыков.
Он отметил, что решение суда об ограничении проведения мирных собраний противоречит демократическим принципам и закону.
"Изучив это решение суда, мы пришли к мнению, что Первомайский суд незаконно и неправильно применил закон, решив ограничить проведение мирных собраний в определенных местах столицы. В законе о мирных собраниях четко говорится, что запрет может быть введен только по отношению к конкретному организуемому собранию, а суд же принял такое решение, что до 20 октября, независимо от того, кто организует, когда, почему и других условий, мирные собрания запрещены. Мы считаем, что решение суда незаконное", - сказал он.
Позицию суда о возможности оспорить это решение в течение 24 часов юрист назвал абсурдной.
Глава фонда Айнура Усупбекова отметила, что подобные решения вызывают опасения за прозрачность выборов.
"Мы говорим сейчас о своих опасениях в большей степени. Сейчас мы видим уже некоторые сложности, и как эта ситуация обострится до выборов, тоже непонятно. Это не будет полезно для нашей страны, которая избрала демократический курс развития. Если выборы пройдут с огромными количеством сомнений и нарушений, то и в легитимности избранного института будут сомнения", - подытожила глава фонда Айнура Усупбекова.
Напомним, в конце июля Первомайский районный суд запретил проводить митинги и различные демонстрации возле здания судов, Центризбиркома, МВД и Жогорку Кенеша. Инициатором данного запрета выступило Министерство внутренних дел страны. Ограничения будут действовать в период с 1 августа до 20 октября этого года. Срок запрета на проведение митингов на этих участках совпадает с предстоящими президентским выборами, которые назначены на 15 октября.

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