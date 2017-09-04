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Артем Новиков попросил продлить оснащение пропускных пунктов до 2019 года

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365722_ar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446086-ru.html

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4 сентября 2017, 14:42       Комментарии

Сегодня, 4 сентября, министр экономики Артем Новиков попросил продлить третий этап оснащения пропускных пунктов до августа 2019 года. С такой просьбой он выступил сегодня на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.
Как сказал министр экономики, причина в том, что мощность российского предприятия не позволяет в короткие сроки оснастить пункты.
Уже завершены первый и второй этапы оснащения, а третий предлагается продлить с 24-х до 48-ми месяцев.
В свою очередь депутат Акылбек Жапаров из фракции "Бир Бол" уточнил у министра, была ли задержка из-за российской линии. "А то народ может подумать, что нам выделили эти 200 млн долларов, а мы их освоить не можем", - добавил он.
Также депутат призвал министров такие вопросы решать на своем уровне, не ждать и не доводить до уровня премьер-министра.
Отметим, депутаты комитета сегодня рассматривали вопрос о внесении изменений в протокол об условиях и переходных положениях по применению КР договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением Кыргызстана к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

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