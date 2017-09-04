Военный лицей вошел в новый учебный год необычно, без первокурсников

4 сентября 2017, 14:49 Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Военном институте им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К. Усенбекова и Кыргызском национальном военном лицее им. Героя Советского Союза генерал-майора Д. Асанова состоялись митинги в честь начала нового учебного года.

На сегодняшний день в Военном институте обучается 291 курсант, из которых 98 курсантов – первокурсники. В митинге приняли участие командование и преподавательский состав института, а также родные и близкие курсантов.

Такое же мероприятие было проведено в Кыргызском военном национальном лицее, но главной его особенностью было отсутствие лицеистов – первокурсников.

Как ранее заявляло руководство Генштаба ВС КР, в рамках проводимой реформы Вооруженных сил в Военном лицее им. Героя Советского Союза генерал-майора Д.Асанова в 2017-2018 году намечено масштабное реформирование учебного процесса. Оно проводится с целью повышения качества обучения в лицее, оптимизации учебного и воспитательного процессов, улучшения материально-технической базы данного учебного заведения.

В связи с этим было принято решение не проводить набор лицеистов в 2017-2018 учебном году.

В рамках намеченных изменений планируется увеличить количество часов на общеобразовательные предметы согласно требованиям государственного образовательного стандарта; провести отбор по укомплетованию должностей офицеров и преподавателей на конкурсной основе; усовершенствовать учебно-воспитательный процесс, условия быта и досуга воспитанников; пересмотреть систему оплаты педагогическому составу лицея и многое другое.

Кроме того, большое внимание также уделяется воспитательной работе с лицеистами, которая будет пересмотрена с учетом возрастных характеристик воспитанников, усилена введением должностей детских психологов и организацией кружковой работы в лицее.

Еще одно существенное нововведение - повышение возрастного порога для поступления в лицей, то есть прием абитуриентов с cертификатом о неполном среднем образовании после 9-го класса общеобразовательной школы. При этом желающие поступить в лицей в этом году не будут лишены этого права, так как имеют возможность попробовать свои силы летом 2018 года.