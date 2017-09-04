Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В центре Бишкека столкнулись Хонда и "Гелендваген"В центре Бишкека столкнулись Хонда и "Гелендваген"Какие документы подпишут А.Атамбаев и Ш.Мирзиеев?Какие документы подпишут А.Атамбаев и Ш.Мирзиеев?

Завтра президент Узбекистана с государственным визитом посетит Кыргызстан

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365741_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446084-ru.html

Похожие новости

В Астрахани 19-летний кыргызстанец сбил троих детей на "зебре", погибла девочка

Театральные деятели Великобритании и Кыргызстана совместно готовят две пьесы Шекспира

Перечень документов, которые будут подписаны в рамках госвизита Мирзиеева в Кыргызстан

Одним из важных документов в ходе госвизита Мирзиеева станет договор о кыргызско-узбекской границе — Субакожоева

Президент Узбекистана Ш.Мирзиеев 5-6 сентября посетит Кыргызстан с госвизитом

4 сентября 2017, 14:57       Комментарии

Завтра, 5 сентября, в Кыргызстан с государственным визитом прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева на брифинге в Бишкеке.
По ее словам, в рамках своего визита он встретится с главой страны Алмазбеком Атамбаевым, а также с премьер-министром Сапаром Исаковым и спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым.
"В рамках визита состоятся встречи в узком кругу, а также переговоры в расширенном формате между двумя президентами", - отметила она.
В рамках визита будет подписан ряд межведомственных и межправительственных документов.
Она добавила, что после назначения Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана глава КР Алмазбек Атамбаев не раз встречался с ним.
"Завтра также состоится встреча предпринимателей двух стран, руководителей профильных министерств и ведомств", - заметила она.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум