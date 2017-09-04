Завтра президент Узбекистана с государственным визитом посетит Кыргызстан

4 сентября 2017, 14:57 Комментарии

Завтра, 5 сентября, в Кыргызстан с государственным визитом прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева на брифинге в Бишкеке.

По ее словам, в рамках своего визита он встретится с главой страны Алмазбеком Атамбаевым, а также с премьер-министром Сапаром Исаковым и спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым.

"В рамках визита состоятся встречи в узком кругу, а также переговоры в расширенном формате между двумя президентами", - отметила она.

В рамках визита будет подписан ряд межведомственных и межправительственных документов.

Она добавила, что после назначения Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана глава КР Алмазбек Атамбаев не раз встречался с ним.

"Завтра также состоится встреча предпринимателей двух стран, руководителей профильных министерств и ведомств", - заметила она.