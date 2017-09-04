Исаков поручил пересмотреть состав руководства "Кыргызтелекома"

4 сентября 2017, 14:42 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Премьер-министр Сапар Исаков поручил пересмотреть состав совета директоров и правления ОАО "Кыргызтелеком", сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение глава кабмина сделал во время рабочей встречи с председателем Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбеком Казаковым.

По словам Исакова, хозяйственно-финансовую деятельность ОАО "Кыргызтелеком" до сих пор нельзя назвать прозрачной.

"За последнее время не удалось добиться устранения коррупционных факторов. Поэтому необходимо в оперативном порядке пересмотреть состав совета директоров и правления компании, одновременно рассмотрев ответственность нынешнего руководства за допущенные ошибки в работе, в том числе по обеспечению населения доступным и высокоскоростным Интернетом", - отметил Исаков.

Премьер поручил привлечь в руководство компании профессионалов с чистой репутацией, хорошо разбирающихся в деле. По его мнению, без улучшения качества телекоммуникационной сферы нельзя будет эффективно и оперативно реализовать проект "Таза коом".

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