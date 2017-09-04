В Баткенской области построили мост, соединяющий три села

4 сентября 2017, 14:29 Комментарии

Бишкек, 03.09.17 /Кабар/. В Лейлекском районе Баткенской области в айыльном аймаке Катран построили мост, соединяющий села Катран, Баул и Озгоруш. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства КР в Баткенской области.

В церемонии открытия участвовали советник президента Кыргызстана Икрамжан Илмиянов, министр транспорта Жамшитбек Калилов, глава области Абиш Халмурзаев и местные жители.

Предыдущий мост прослужил много времени и пришел в аварийное состояние.

Сметная стоимость строительства нового составила 15 млн сомов, его полностью профинансировали из республиканского бюджета.

Население трех сел Катранского айыльного аймака составляет более 10 тыс человек.