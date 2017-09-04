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В Баткенской области построили мост, соединяющий три села

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/v-batkens...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446082-ru.html

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4 сентября 2017, 14:29       Комментарии

Бишкек, 03.09.17 /Кабар/. В Лейлекском районе Баткенской области в айыльном аймаке Катран построили мост, соединяющий села Катран, Баул и Озгоруш. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства КР в Баткенской области.
В церемонии открытия участвовали советник президента Кыргызстана Икрамжан Илмиянов, министр транспорта Жамшитбек Калилов, глава области Абиш Халмурзаев и местные жители.
Предыдущий мост прослужил много времени и пришел в аварийное состояние.
Сметная стоимость строительства нового составила 15 млн сомов, его полностью профинансировали из республиканского бюджета.
Население трех сел Катранского айыльного аймака составляет более 10 тыс человек.

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