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Новости Кыргызстана

Президент Узбекистана Ш.Мирзиеев 5-6 сентября посетит Кыргызстан с госвизитомПрезидент Узбекистана Ш.Мирзиеев 5-6 сентября посетит Кыргызстан с госвизитомВ Баткенской области построили мост, соединяющий три селаВ Баткенской области построили мост, соединяющий три села

В Кыргызстан впервые с госвизитом прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиев

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446081-ru.html

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4 сентября 2017, 14:32       Комментарии

Бишкек, 04.09.2017 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстан 5-6 сентября впервые с государственным визитом прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела внешней политики аппарата президента КР Айзада Субакожоева.
Она сообщила, что в рамках визита планируются встречи в узком и расширенном формате между двумя президентами.
"Кроме того Шавкат Мирзиеев встретится с премьер-министром и спикером парламента Кыргызстана. В рамках визита будет подписано ряд межведомственных документов. Основным итоговым политическим документом между двумя глава государствами будет принята совместное заявление, в котором будут отражены намерения и конкретные планы сторон по дальнейшему развитию сотрудничества двух сторон", - сказала она.
Последний официальный визит президента Узбекистана (Ислам Каримов - прим.ред.) был в 2000 году. Затем глава соседнего государства приезжал в Кыргызстан в рамках рабочих визитов ШОС и ОДКБ.

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