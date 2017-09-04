В Кыргызстан впервые с госвизитом прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиев

4 сентября 2017, 14:32 Комментарии

Бишкек, 04.09.2017 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстан 5-6 сентября впервые с государственным визитом прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела внешней политики аппарата президента КР Айзада Субакожоева.

Она сообщила, что в рамках визита планируются встречи в узком и расширенном формате между двумя президентами.

"Кроме того Шавкат Мирзиеев встретится с премьер-министром и спикером парламента Кыргызстана. В рамках визита будет подписано ряд межведомственных документов. Основным итоговым политическим документом между двумя глава государствами будет принята совместное заявление, в котором будут отражены намерения и конкретные планы сторон по дальнейшему развитию сотрудничества двух сторон", - сказала она.

Последний официальный визит президента Узбекистана (Ислам Каримов - прим.ред.) был в 2000 году. Затем глава соседнего государства приезжал в Кыргызстан в рамках рабочих визитов ШОС и ОДКБ.