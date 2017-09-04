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Президент Узбекистана Ш.Мирзиеев 5-6 сентября посетит Кыргызстан с госвизитом

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446080-ru.html

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Завтра президент Узбекистана с государственным визитом посетит Кыргызстан

Какие документы подпишут А.Атамбаев и Ш.Мирзиеев?

4 сентября 2017, 14:35       Комментарии

Кыргызстан 5-6 сентября с государственным визитом посетит президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Об этом 4 сентября на брифинге в Бишкеке сообщила заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева.
По ее словам, это будет исторический визит и позволит вывести кыргызско-узбекские отношения на новый уровень.
В рамках своего визита Ш.Мирзиеев встретится с президентом Алмазбеком Атамбаевым, премьер-министром Сапаром Исаковым, спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым.
"Президенты Кыргызстана и Узбекистана обсудят весь спектр кыргызско-узбекских отношений, они примут совместное заявление и планы по двустороннему сотрудничеству", - сказала А.Субакожоева.
По ее словам, главы государств обговорят много вопросов, но одним из важных вопросов будет делимитация госграницы. К настоящему времени проведено 16 встреч делегаций двух стран и описано 1070 км. Осталось 217 км спорных участков.

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