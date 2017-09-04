Президент Узбекистана Ш.Мирзиеев 5-6 сентября посетит Кыргызстан с госвизитом

4 сентября 2017, 14:35 Комментарии

Кыргызстан 5-6 сентября с государственным визитом посетит президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Об этом 4 сентября на брифинге в Бишкеке сообщила заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева.

По ее словам, это будет исторический визит и позволит вывести кыргызско-узбекские отношения на новый уровень.

В рамках своего визита Ш.Мирзиеев встретится с президентом Алмазбеком Атамбаевым, премьер-министром Сапаром Исаковым, спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым.

"Президенты Кыргызстана и Узбекистана обсудят весь спектр кыргызско-узбекских отношений, они примут совместное заявление и планы по двустороннему сотрудничеству", - сказала А.Субакожоева.

По ее словам, главы государств обговорят много вопросов, но одним из важных вопросов будет делимитация госграницы. К настоящему времени проведено 16 встреч делегаций двух стран и описано 1070 км. Осталось 217 км спорных участков.