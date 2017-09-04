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Юный кыргызстанец стал обладателем гран-при детского конкурса красоты в Астане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/iunyi-kyr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446079-ru.html

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4 сентября 2017, 14:12       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. 4-летний Матвей Дайнеко, победитель конкурса Little Top Model of Kyrgyzstan 2017, выиграл гран-при в детском конкурсе красоты Little mister World Azia Beauty 2017 в Астане (Казахстан) в возрастной категории от 4 до 7 лет. Об этом сообщила директор "Beauty Company" Кыргызстан Рыскуля Намазбекова.
По ее словам, Матвей стал обладателем сертификата 1 тыс евро и примет участие в конкурсе красоты в Москве, который пройдет в 2018 году.
С 1 по 3 сентября в Астане прошел важнейшее событие модной индустрии – ретроспектива коллекции моделей одежды легендарного кутюрье Пьер Кардена и мировой Гранд-финал фестиваля красоты и моды "World Asia beauty".
Также в рамках трех дней в Астане прошли конкурсы красоты, в том числе и детские.
"World Asia beauty" - это площадка, на которой соберутся победители конкурсов красоты, моделей, талантов и дизайнеров стран СНГ, лучшие эксперты в области красоты и моды под началом дома моды Пьера Кардена, известнейшие дома мод, продюсерские компании стран СНГ и мира.
Ежегодно данный фестиваль проходит в разных странах мира, в последний раз фестиваль был проведен во Вьетнаме. В этом году, по решению главных организаторов конкурса, впервые Гранд-финал красоты и моды прошел в Казахстане. Партнером конкурса был великий кутюрье Пьер Карден.

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