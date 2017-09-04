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Кыргызские блюда и сувенирная продукция вызвали интерес у посетителей фестиваля дружбы в Сеуле

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzski...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446078-ru.html

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4 сентября 2017, 14:18       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Кабар/. Кыргызские блюда и сувенирная продукция вызвали интерес у посетителей фестиваля дружбы в Сеуле, сообщает пресс-служба МИД КР.
Как отмечается, 2-3 сентября 2017 года посольство Кыргызстана в Республике Корея при содействии активистов кыргызской диаспоры и студентов приняло участие в международном фестивале дружбы "Seoul Friendship Fair 2017", который прошел на центральной площади города Сеул.
Кыргызской стороне было выделено две палатки, в одной из которых студенческий актив представил кыргызскую национальную кухню. По традиции перед палаткой Кыргызстана выстроилась очередь из желающих отведать кыргызские блюда. Живой интерес посетителей вызвал шашлык из баранины.
Во второй палатке представлена сувенирная продукция из Кыргызстана: войлочные изделия – сумки, тапочки, юрты; кожаные картины, национальные платья, калпаки и чепкены с национальными узорами.
Посетители мероприятия активно интересовались культурой и обычаями кыргызского народа, фотографировались в кыргызских головных уборах, выражали желание непременно посетить страну и узнать ее еще лучше.

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