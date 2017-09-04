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Храм Нефритового Будды в Шанхае переместят на 30 метров

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365740_hr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446077-ru.html

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4 сентября 2017, 13:25       Комментарии

В Шанхае главное здание храма Нефритового Будды переместят на 30 метров севернее. Такое решение было принято для обеспечения большего пространства для прихожан, а также для безопасности при случае пожара, передает TJournal.
Перемещение здания планируется завершить через две недели. Как рассказал Шэнь Цзюньци (Shen Junqi), все остальные помещения и павильоны храма в это время будут открыты.
Здание Махавира было построено в 1882 году. Ежегодно его посещают более двух миллионов человек. Его переместят вместе с тремя большими буддистскими статуями и другими памятниками культуры. Реставрацию здания начали еще в июле 2014 года, когда выяснилось, что многие здания разрушены из-за насекомых.
Общая площадь здания составляет 495 квадратных метров, и во время фестивалей на ней становится слишком много людей. Перемещение должно обеспечить больше места, а следовательно, и безопасность посетителей.
Стоимость перемещения не уточняется, однако профессор Лу Силинь (Lu Xilin) рассказал, что перестановка будет стоить почти в два раза дешевле, чем снос и возведение здания заново.

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