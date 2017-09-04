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Насмерть сбили девочку и женщину, когда те выходили из такси в Суусамыре

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446076-ru.html

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Водитель "Мерседеса", сбивший насмерть 4 человек в Сокулуке, был пьян — МВД

4 сентября 2017, 13:28       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. В Суусамырской долине в ДТП погибли два человека, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, трагедия произошла 3 сентября, когда по трассе Бишкек - Ош ехали два такси Honda Stepwgn.
"Один из автомобилей сломался. Из него выбрались женщина и девочка. Не успели они захлопнуть двери, как их сбил неизвестный на большой скорости. Они скончались на месте, водитель скрылся", - рассказал очевидец.
В пресс-службе УПМ ГУВД Чуйской области эту информацию проверяют.
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