Насмерть сбили девочку и женщину, когда те выходили из такси в Суусамыре

4 сентября 2017, 13:28 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. В Суусамырской долине в ДТП погибли два человека, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, трагедия произошла 3 сентября, когда по трассе Бишкек - Ош ехали два такси Honda Stepwgn.

"Один из автомобилей сломался. Из него выбрались женщина и девочка. Не успели они захлопнуть двери, как их сбил неизвестный на большой скорости. Они скончались на месте, водитель скрылся", - рассказал очевидец.

В пресс-службе УПМ ГУВД Чуйской области эту информацию проверяют.

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