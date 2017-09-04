Атамбаев посетил завод по производству консервированных фруктов и овощей

4 сентября 2017, 13:25 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня посетил завод по производству консервированных фруктов и овощей, расположенный в селе Ново-Павловка Сокулукского района Чуйской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Сумма инвестиций составляет 5,5 млн долларов США, из которых 3,9 млн долларов США были профинансированы кыргызско-российским Фондом развития.

В ходе посещения глава государства ознакомился с деятельностью завода, производственная мощность которого позволяет переработать до 30 тонн продукции в сутки, и осмотрел образцы продукции. Производственный комплекс оснащен лабораторией, холодильными помещениями ёмкостью 3 тыс. тонн единовременного хранения, отапливаемыми складами для хранения готовой продукции.

Глава завода Шайлоогуль Майлиева рассказала президенту об этапах процесса производственного комплекса, отметив, что каждая партия сырья и готовой продукции проходит анализ физико-химических показателей, микробиологические и органолептические исследования в лаборатории завода. По ее словам, предприятие также располагает современной сельскохозяйственной техникой, которая позволяет использовать новейшие технологии для получения высокой урожайности и экологически чистой продукции.

Атамбаев поблагодарил руководителей завода за развитие очень важного направления высококачественной и глубокой переработки продукции сельского хозяйства. По словам Главы государства, доступ предпринимателей и фермеров страны к дешевым финансовым ресурсам и реализация подобных важных проектов будет способствовать развитию экономики и эффективному использованию имеющихся возможностей, связанных в первую очередь с доступом кыргызских товаров на рынки стран Евразийского экономического союза и Европейского союза.

Президент подчеркнул, что кыргызско-российскому Фонду развития необходимо и дальше активно финансировать подобные проекты, особенно в агропромышленном комплексе и перерабатывающей отрасли.

В мероприятии также приняли участие полномочный представитель правительства в Чуйской области Бакыт Кудайбергенов и председатель правления кыргызско-российского Фонда развития Кубанычбек Кулматов.

Справка. Реализация данного проекта предполагает создание 65 рабочих мест; развитие сельского хозяйства и регионов страны. Компания будет закупать 7 видов сельскохозяйственных культур у фермеров из регионов страны. Таким образом, по расчетам компании, планируется обеспечить доход 154 семьям-фермерам в 2017 году и порядка 437 семей к 2020 году. Предприятие строится по международным стандартам ХACСП, что дает возможность обеспечить экспорт продукции на внешние рынки.

Система ХАССП - эта международная система обеспечивающая контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации, и используется в основном предприятиями — производителями пищевой продукции.