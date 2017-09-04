Пожар на рынке "Азар" полностью потушен — МЧС

4 сентября 2017, 13:42 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Тумара Туратбекова - Кабар/. Пожар на рынке "Азар" в Бишкеке полностью потушен, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар на рынке "Азар", расположенного по улице М.Ганди начался сегодня в 6:09 утра. Огнем было охвачено 600 квадратных метров административного здания, склад по хранению сладостей и цех по выпуску тортов.

На тушение пожара были задействованы 3 пожарных расчета. В 07:42 огонь был локализован.

"В 9:52 по местному времени пожар полностью потушен. Никто не пострадал", - рассказали в МЧС