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Пожар на рынке "Азар" полностью потушен — МЧС

Источник:
http://kabar.kg/news/pozhar-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446074-ru.html

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Проект "Безопасный город" будет полностью реализован в течение трех лет —Исаков

4 сентября 2017, 13:42       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Тумара Туратбекова - Кабар/. Пожар на рынке "Азар" в Бишкеке полностью потушен, сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар на рынке "Азар", расположенного по улице М.Ганди начался сегодня в 6:09 утра. Огнем было охвачено 600 квадратных метров административного здания, склад по хранению сладостей и цех по выпуску тортов.
На тушение пожара были задействованы 3 пожарных расчета. В 07:42 огонь был локализован.
"В 9:52 по местному времени пожар полностью потушен. Никто не пострадал", - рассказали в МЧС

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