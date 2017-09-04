В "Кыргызтелекоме" грядет большая чистка в составе директоров и правления

4 сентября 2017, 13:00 Комментарии

Премьер-министр Сапар Исаков поручил пересмотреть состав совета директоров и правления компании ОАО "Кыргызтелеком". Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Соответствующее поручение глава кабмина дал сегодня, 4 сентября, во время рабочей встречи с председателем Фонда по управлению государственными имуществом при ПКР Болсунбеком Казаковым.

"Хозяйственно-финансовая деятельность ОАО "Кыргызтелеком" до сих пор является непрозрачной. За последнее время не удалось добиться устранения коррупциогенных факторов. В этой связи необходимо в оперативном порядке пересмотреть состав совета директоров и правления компании, одновременно рассмотрев ответственность нынешнего руководства ОАО "Кыргызтелеком" за допущенные ошибки в работе, в том числе за неэффективную работу по обеспечению населения страны доступным и высокоскоростным интернетом", - отметил Исаков.

Премьер-министр поручил привлечь в руководство компании высокопрофессиональных специалистов, хорошо разбирающихся в деле, а также с чистой репутацией.

"Без улучшения телекоммуникационной сферы страны мы не сможем эффективно и оперативно реализовать проект "Таза Коом", - заключил глава правительства КР.