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Исаков отменил матч с Мьянмой после информации силовиков

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446071-ru.html

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Футбольный матч Кыргызстан – Мьянма отменен

4 сентября 2017, 13:10       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что принял решение отменить футбольный матч Кыргызстан - Мьянма после получения определенной информации от правоохранительных органов, сообщает пресс-служба правительства.
В понедельник на пресс-конференции президент Федерации футбола КР Семетей Султанов заявил об отмене матча между двумя странами в рамках отборочного раунда Кубка Азии - 2019.
В правительстве сообщили, что матч отменен для обеспечения безопасности в связи со сложившейся ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом. Также причиной стала повышенная террористическая угроза. Кроме того, правительство намерено предотвратить возможные массовые беспорядки на почве межрежрелигиозной вражды.
"В связи с информацией, поступившей от правоохранительных органов, я принял решение отменить матч. Ситуация находится под полным контролем", - сказал Исаков.
Кыргызстан входит в одну группу со сборными Макао, Индии и Мьянмы. Ранее отечественные футболисты обыграли команду Макао (1:0) и проиграли индийцам (0:1).
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