Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бизнес-форум "ЕАЭС – Монголия" придаст новый импульс укреплению и расширению сотрудничестваБизнес-форум "ЕАЭС – Монголия" придаст новый импульс укреплению и расширению сотрудничестваИсаков отменил матч с Мьянмой после информации силовиковИсаков отменил матч с Мьянмой после информации силовиков

Бензовоз упал на бок в Ошской области

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446070-ru.html

Похожие новости

Чуйская область и Бишкек — где отключат свет 4 сентября

Замглаы МВД провел инструктаж и развод личного состава УПМ ГУВД Чуйской области перед началом учебного года

В Бакенской области нависла угроза схода оползня

Ветераны ОВД Иссык-Кульской области вместе сотрудниками УВД отметили праздник

В Баткенской области возникла угроза схода оползня, 4 дома в зоне риска

4 сентября 2017, 13:18       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. На трассе в Кара-Сууйском районе Ошской области опрокинулся бензовоз, сообщила пресс-служба УВД региона.
© Фото / Зульфия ТургуноваНа трассе в Кара-Сууйском районе Ошской области опрокинулся бензовоз Происшествие случилось в понедельник утром. Автомобиль упал на бок, "проехал" в таком положении по дороге и остановился, лишь врезавшись в электрический столб.
Авария произошла недалеко от памятника Манасу, установленному на кольцевой части трассы. Пострадавших нет.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум