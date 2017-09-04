Бензовоз упал на бок в Ошской области

4 сентября 2017, 13:18 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. На трассе в Кара-Сууйском районе Ошской области опрокинулся бензовоз, сообщила пресс-служба УВД региона.

© Фото / Зульфия ТургуноваНа трассе в Кара-Сууйском районе Ошской области опрокинулся бензовоз Происшествие случилось в понедельник утром. Автомобиль упал на бок, "проехал" в таком положении по дороге и остановился, лишь врезавшись в электрический столб.

Авария произошла недалеко от памятника Манасу, установленному на кольцевой части трассы. Пострадавших нет.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });