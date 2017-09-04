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Футбольный матч Кыргызстан – Мьянма отменен

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/futbol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446069-ru.html

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4 сентября 2017, 12:32       Комментарии

В связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды и в целях безопасности отменен матч между Кыргызстаном и Мьянмой, который должен был пройти в рамках отборочного раунда на кубок Азии-2019, сообщает пресс-служба правительства
Игра должна была состояться 5 сентября, на стадионе имени Долона Омурзакова в 20:00.
За последнюю неделю жертвами столкновений между буддистами и мусульманами в Мьянме стали более 400 человек.
Это возмутило мировую общественность. Накануне в центре Москвы сотни мусульман вышли на несогласованную акцию – они протестовали против преследования этнической группы рохинджа в Мьянме. Протестующие скандировали "Аллаху акбар".
На месте проведения акции – у посольства Мьянмы – присутствовали полицейские, они не вмешивались в происходящее.

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