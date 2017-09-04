Футбольный матч Кыргызстан – Мьянма отменен

4 сентября 2017, 12:32 Комментарии

В связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды и в целях безопасности отменен матч между Кыргызстаном и Мьянмой, который должен был пройти в рамках отборочного раунда на кубок Азии-2019, сообщает пресс-служба правительства

Игра должна была состояться 5 сентября, на стадионе имени Долона Омурзакова в 20:00.

За последнюю неделю жертвами столкновений между буддистами и мусульманами в Мьянме стали более 400 человек.

Это возмутило мировую общественность. Накануне в центре Москвы сотни мусульман вышли на несогласованную акцию – они протестовали против преследования этнической группы рохинджа в Мьянме. Протестующие скандировали "Аллаху акбар".

На месте проведения акции – у посольства Мьянмы – присутствовали полицейские, они не вмешивались в происходящее.