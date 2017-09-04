ЕС готов ужесточить санкции в отношении КНДР

4 сентября 2017, 12:54 Комментарии

Бишкек, 4.08.17 /Кабар/. Евросоюз заявил о готовности усилить давление на КНДР после того, как Пхеньян осуществил шестое в истории и самое мощное ядерное испытание. Об этом в воскресенье, 3 сентября, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"ЕС готов к ужесточению санкционной политики и приглашает Северную Корею к возобновлению диалога о ее программах без предварительных условий", - говорится в распространенном заявлении Туска.

"Мы призываем Совет Безопасности ООН утвердить дальнейшие санкции и выказать решительность в достижении мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Ставки слишком высоки", - добавил Туск.

Он полагает, что в Пхеньяне должны отказаться от "ядерной, ракетной программ, а также от программы по созданию оружия массового уничтожения в полной мере". Отказ от испытаний должен быть окончательным и контролируемым, указал как глава Евросовета, так и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ядерными испытаниями КНДР состоится в понедельник, 4 сентября, сообщили в пресс-службе международной организации.

Ранее к ужесточению санкций в адрес КНДР призвали канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президенты Франции Эмманюэль Макрон и США Дональд Трамп, премьер-министры Японии Синдзо Абэ и Великобритании Тереза Мэй, а также другие политики.