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В пиццерию в британском Ливерпуле из мести подкинули зажженный фейерверк с 70 зарядами

Источник:
http://kabar.kg/news/v-pitctce...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446067-ru.html

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4 сентября 2017, 13:18       Комментарии

Бишкек, 4.08.17 /Кабар/. В британском Ливерпуле неизвестный подкинул зажженный фейерверк с 70 зарядами в помещение пиццерии Hello Pizza, работающей с заказами навынос, сообщает The Liverpool Echo.
Сам инцидент произошел вечером 28 августа, но видео из заведения, расположенного в районе Киркдейл, появилось позднее. На кадрах видно, как мужчина в кофте с капюшоном заталкивает фейерверк в помещение, после чего закрывает дверь и убегает, пишет Lenta.ru.
Сотрудники пиццерии успели быстро спрятаться на кухне до того, как заряды начали взрываться. В результате никто из них не пострадал, однако один отказался на следующий день выходить на работу. При этом значительный ущерб был нанесен обстановке: заряды пробили потолок и сильно повредили стены.
Как предположил менеджер заведения, атака, вероятно, связана с местью. По его словам, двумя днями ранее на улице прозвучали выстрелы, после чего в одной из коробок из-под пиццы нашли оружейную дробь.
Представителям Hello Pizza пришлось обратиться в правоохранительные органы, иначе страховку заведения могли аннулировать.
"Те, кто связан с этим, должно быть, восприняли, будто мы сдали их полиции, и решили атаковать нас таким образом, чтобы показать это", — считает он.
Как отмечатся, стражи порядка изучают записи с камер наблюдения и пытаются найти виновных.

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