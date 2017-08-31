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Бизнес-форум "ЕАЭС – Монголия" придаст новый импульс укреплению и расширению сотрудничества

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sovmestny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446066-ru.html

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Премьер Исаков обсудил со своим узбекским коллегой актуальные вопросы сотрудничества

4 сентября 2017, 13:21       Комментарии

БИШКЕК, 04,09.17. /Кабар/. Бизнес-форум, посвященный вопросам развития сотрудничества между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Монголией, состоится в начале октября этого года в Улан-Баторе, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Договоренность о проведении совместного бизнес-форума была достигнута на встрече Председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна с премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом в июне 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума.
Практические вопросы подготовки к форуму, а также возможный формат участия в нем делегации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсудил директор Департамента развития интеграции ЕЭК Сергей Шухно с делегацией МИД Монголии во главе с директором Департамента внешней торговли и экономического сотрудничества В. Энхболдом.
В ходе встречи монгольские партнеры проинформировали, что форум пройдет при поддержке и непосредственном участии Великого государственного хурала и правительства Монголии, а также подтвердили свою заинтересованность в широком участии в нем представителей ЕЭК и деловых кругов стран ЕАЭС.
"Отмечаем активизацию контактов по линии ЕАЭС – Монголия. Создана и эффективно работает совместная Рабочая группа ЕЭК и правительства Монголии. Предстоящий форум станет еще одним шагом на пути углубления сотрудничества и хорошей площадкой для диалога официальных лиц и деловых кругов наших стран", – заявил Сергей Шухно.

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