Бизнес-форум "ЕАЭС – Монголия" придаст новый импульс укреплению и расширению сотрудничества

4 сентября 2017, 13:21 Комментарии

БИШКЕК, 04,09.17. /Кабар/. Бизнес-форум, посвященный вопросам развития сотрудничества между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Монголией, состоится в начале октября этого года в Улан-Баторе, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Договоренность о проведении совместного бизнес-форума была достигнута на встрече Председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна с премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом в июне 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума.

Практические вопросы подготовки к форуму, а также возможный формат участия в нем делегации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсудил директор Департамента развития интеграции ЕЭК Сергей Шухно с делегацией МИД Монголии во главе с директором Департамента внешней торговли и экономического сотрудничества В. Энхболдом.

В ходе встречи монгольские партнеры проинформировали, что форум пройдет при поддержке и непосредственном участии Великого государственного хурала и правительства Монголии, а также подтвердили свою заинтересованность в широком участии в нем представителей ЕЭК и деловых кругов стран ЕАЭС.

"Отмечаем активизацию контактов по линии ЕАЭС – Монголия. Создана и эффективно работает совместная Рабочая группа ЕЭК и правительства Монголии. Предстоящий форум станет еще одним шагом на пути углубления сотрудничества и хорошей площадкой для диалога официальных лиц и деловых кругов наших стран", – заявил Сергей Шухно.