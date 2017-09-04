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Исаков поручил пересмотреть состав совета директоров и правления компании ОАО "Кыргызтелеком"Исаков поручил пересмотреть состав совета директоров и правления компании ОАО "Кыргызтелеком"Футбольный матч Кыргызстан – Мьянма отмененФутбольный матч Кыргызстан – Мьянма отменен

Футбол: Матч сборной КР с Мьянмой отменен в связи с угрозой теракта

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365734_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446065-ru.html

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Футбольный матч Кыргызстан – Мьянма отменен

Футбольный матч Кыргызстан - Мьянма отменен из-за возможной угрозы терактов

4 сентября 2017, 12:38       Комментарии

Футбольный матч между национальными сборными Кыргызстана и Мьянмы, который был запланирован на завтра, 5 сентября, отменен. Отметим, игра должна была состояться на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.
Как сообщила "ВБ" пресс-секретарь Федерации футбола Кыргызстана Наталья Угрюмова, в связи с возможными угрозами теракта и решением правительства завтрашний матч отменен.
"Теракты напрямую связаны с последними событиями в Мьянме. За последние несколько дней мы получили шквал угроз и агрессии со стороны болельщиков. Они смешали религию и политику со спортом. Действительно, было много угроз", - подчеркнула Угрюмова.
Также в Федерации футбола сообщили, что из-за отмены матча, возможно, будут санкции со стороны ФИФА и АФК. "Сейчас мы ведем переговоры с ФИФА и АФК, а также с Федерацией футбола Мьянмы о переносе матча. В любом случае будут какие-то санкции", - добавила она.
Ранее премьер-министр КР Сапар Исаков принял решение отменить футбольный матч из-за угрозы терактов.
"В связи с информацией, поступившей от правоохранительных органов, я принял решение отменить матч. Ситуация находится под полным контролем", - сказал глава Правительства КР.
Отметим, матч между Кыргызстаном и Мьянмой должен был пройти в рамках отборочного раунда Кубка Азии-2019.

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