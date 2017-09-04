Футбол: Матч сборной КР с Мьянмой отменен в связи с угрозой теракта

4 сентября 2017, 12:38 Комментарии

Футбольный матч между национальными сборными Кыргызстана и Мьянмы, который был запланирован на завтра, 5 сентября, отменен. Отметим, игра должна была состояться на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.

Как сообщила "ВБ" пресс-секретарь Федерации футбола Кыргызстана Наталья Угрюмова, в связи с возможными угрозами теракта и решением правительства завтрашний матч отменен.

"Теракты напрямую связаны с последними событиями в Мьянме. За последние несколько дней мы получили шквал угроз и агрессии со стороны болельщиков. Они смешали религию и политику со спортом. Действительно, было много угроз", - подчеркнула Угрюмова.

Также в Федерации футбола сообщили, что из-за отмены матча, возможно, будут санкции со стороны ФИФА и АФК. "Сейчас мы ведем переговоры с ФИФА и АФК, а также с Федерацией футбола Мьянмы о переносе матча. В любом случае будут какие-то санкции", - добавила она.

Ранее премьер-министр КР Сапар Исаков принял решение отменить футбольный матч из-за угрозы терактов.

"В связи с информацией, поступившей от правоохранительных органов, я принял решение отменить матч. Ситуация находится под полным контролем", - сказал глава Правительства КР.

Отметим, матч между Кыргызстаном и Мьянмой должен был пройти в рамках отборочного раунда Кубка Азии-2019.