В суде по делу Каната Исаева допросили действующего мэра Токмака

4 сентября 2017, 12:41 Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу депутата парламента от фракции "Кыргызстан" Каната Исаева.

Напомним, парламентария обвиняют в том, что он в сговоре с должностными лицами мэрии Токмака незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета аффилированной с ними частной компании.

Также Исаева обвиняют в незаконной продаже частному лицу муниципального здания по заниженной цене и путем прямой продажи.

На процессе в качестве свидетеля допросили мэра города Токмак Жыргалбека Шамыралиева.

Он сообщил, что в данный момент в Токмаке на территории муниципального рынка стоит недостроенный объект, строительство которого было начато с нарушениями.

"Сейчас по данному объекту идут судебные разбирательства. Предыдущий мэр Сулайманов отсудил у частных лиц эту землю в пользу муниципалитета. После этого он передал землю под строительство торгового центра", - сказал свидетель.

На вопрос прокурора о том, был ли целесообразным перенос рынка на автостанцию, Шамыралиев ответил отрицательно, заявив, что сейчас возле рынка большая загруженность автотрассы.

Отметим, речь идет о заключении договора на строительство центрального рынка в городе Токмак. По версии обвинения, цена строительства рынка была завышена.