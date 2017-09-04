Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ЦИК официально зарегистрировал 7 кандидатов в президентыЦИК официально зарегистрировал 7 кандидатов в президентыФутбол: Матч сборной КР с Мьянмой отменен в связи с угрозой терактаФутбол: Матч сборной КР с Мьянмой отменен в связи с угрозой теракта

В суде по делу Каната Исаева допросили действующего мэра Токмака

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365735_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446064-ru.html

Похожие новости

Свидетель: Заключить договор о строительстве рынка в Токмаке сказали сверху

В суде по делу Каната Исаева допросили бывшего депутата горкенеша Токмака

На автодороге Бишкек - Ош машина слетела с дороги и упала в канал

ГКНБ пресечен международный наркоканал. Изъято 29 кг афганского чарса

Машина упала в канал на трассе Бишкек — Ош, водитель не выжил

4 сентября 2017, 12:41       Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу депутата парламента от фракции "Кыргызстан" Каната Исаева.
Напомним, парламентария обвиняют в том, что он в сговоре с должностными лицами мэрии Токмака незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета аффилированной с ними частной компании.
Также Исаева обвиняют в незаконной продаже частному лицу муниципального здания по заниженной цене и путем прямой продажи.
На процессе в качестве свидетеля допросили мэра города Токмак Жыргалбека Шамыралиева.
Он сообщил, что в данный момент в Токмаке на территории муниципального рынка стоит недостроенный объект, строительство которого было начато с нарушениями.
"Сейчас по данному объекту идут судебные разбирательства. Предыдущий мэр Сулайманов отсудил у частных лиц эту землю в пользу муниципалитета. После этого он передал землю под строительство торгового центра", - сказал свидетель.
На вопрос прокурора о том, был ли целесообразным перенос рынка на автостанцию, Шамыралиев ответил отрицательно, заявив, что сейчас возле рынка большая загруженность автотрассы.
Отметим, речь идет о заключении договора на строительство центрального рынка в городе Токмак. По версии обвинения, цена строительства рынка была завышена.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум