В Оше перевозивший газ грузовик врезался в столб и перевернулся

4 сентября 2017, 12:54 Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Кара-Суйском районе Ошской области произошло ДТП. Двадцатитонный грузовик, перевозивший газ, выехал на обочину и врезался в столб. От удара фура перевернулась набок.

По данным МЧС, сообщение об аварии поступило около восьми утра, на место в оперативном порядке прибыли пожарные. Отмечается, что утечки топлива не произошло. Однако в настоящий момент спасатели находятся вблизи места происшествия.

"На месте ДТП по-прежнему находятся наши спасатели и один пожарный расчет во избежание возгорания, они контролируют ситуацию с перевернувшимся 20-тонным грузовиком, перевозившим газ", - сообщили в ведомстве.