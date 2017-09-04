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В Оше перевозивший газ грузовик врезался в столб и перевернулся

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365733_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446063-ru.html

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4 сентября 2017, 12:54       Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Кара-Суйском районе Ошской области произошло ДТП. Двадцатитонный грузовик, перевозивший газ, выехал на обочину и врезался в столб. От удара фура перевернулась набок.
По данным МЧС, сообщение об аварии поступило около восьми утра, на место в оперативном порядке прибыли пожарные. Отмечается, что утечки топлива не произошло. Однако в настоящий момент спасатели находятся вблизи места происшествия.
"На месте ДТП по-прежнему находятся наши спасатели и один пожарный расчет во избежание возгорания, они контролируют ситуацию с перевернувшимся 20-тонным грузовиком, перевозившим газ", - сообщили в ведомстве.

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