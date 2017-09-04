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ЦИК официально зарегистрировал 7 кандидатов в президенты

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/tsik-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446062-ru.html

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4 сентября 2017, 12:42       Комментарии

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов официально зарегистрировала 7 кандидатов на должность президента КР. Об этом K-News сообщили в ЦИК.
Так, официальный мандат кандидата в президенты получили Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Бакыт Торобаев, Азимбек Бекназаров, Эрнис Зарлыков и Талантбек Масадыков.
В данный момент рабочая группа ЦИК принимает и проверяет документы кандидатов, которые ранее подали заявку. ЦИК будет проверять подписные листы претендентов до 9 сентября.

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