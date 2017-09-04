ЦИК официально зарегистрировал 7 кандидатов в президенты

4 сентября 2017, 12:42 Комментарии

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов официально зарегистрировала 7 кандидатов на должность президента КР. Об этом K-News сообщили в ЦИК.

Так, официальный мандат кандидата в президенты получили Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Бакыт Торобаев, Азимбек Бекназаров, Эрнис Зарлыков и Талантбек Масадыков.

В данный момент рабочая группа ЦИК принимает и проверяет документы кандидатов, которые ранее подали заявку. ЦИК будет проверять подписные листы претендентов до 9 сентября.