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Футбольный матч Мьянма-Кыргызстан отменен в целях безопасности

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/futbol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446061-ru.html

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Футбольный матч Кыргызстан - Мьянма отменен из-за возможной угрозы терактов

Матч Кыргызстан — Мьянма отменен из-за угрозы возможных терактов

4 сентября 2017, 12:48       Комментарии

Футбольный матч Мьянма-Кыргызстан отменен в целях безопасности. Информацию об этом K-News подтвердили в правительстве КР.
По данным источников в кабинете министров, отборочный раунд Кубка Азии, в рамках которого завтра, 5 сентября, в Бишкеке должна была состояться игра между сборными КР и Мьянмы, пришлось отменить в связи с последними событиями в этой стране.
По данным Федерации футбола Кыргызской Республики, в случае отмены матча сборной Кыргызстана будет засчитано техническое поражение в связи с тем, что принимающая сторона не смогла обеспечить безопасность игроков для проведения игры отборочного тура.
В Федерации также отметили, что ведутся переговоры о переносе матча на более поздний срок.
Напомним, в социальных сетях активно начала муссироваться тема конфликта между правительственными силами и мусульманами-рохинджа, в результате которого, по некоторым данным, за минувшую неделю погибло более 400 человек.
В связи с конфликтом, происходящим в Мьянме якобы на религиозной почве, пользователи Кирнета все чаще стали призывать общественность отомстить за мусульман, преследуемых в Мьянме. В  одном из сообществ в Фейсбуке и вовсе призывали устроить провокацию во время футбольного матча, который должен был состояться с столице Кыргызстана с участием сборной данной страны.

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