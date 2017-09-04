4 сентября 2017, 12:48 Комментарии

Футбольный матч Мьянма-Кыргызстан отменен в целях безопасности. Информацию об этом K-News подтвердили в правительстве КР.

По данным источников в кабинете министров, отборочный раунд Кубка Азии, в рамках которого завтра, 5 сентября, в Бишкеке должна была состояться игра между сборными КР и Мьянмы, пришлось отменить в связи с последними событиями в этой стране.

По данным Федерации футбола Кыргызской Республики, в случае отмены матча сборной Кыргызстана будет засчитано техническое поражение в связи с тем, что принимающая сторона не смогла обеспечить безопасность игроков для проведения игры отборочного тура.

В Федерации также отметили, что ведутся переговоры о переносе матча на более поздний срок.

Напомним, в социальных сетях активно начала муссироваться тема конфликта между правительственными силами и мусульманами-рохинджа, в результате которого, по некоторым данным, за минувшую неделю погибло более 400 человек.

В связи с конфликтом, происходящим в Мьянме якобы на религиозной почве, пользователи Кирнета все чаще стали призывать общественность отомстить за мусульман, преследуемых в Мьянме. В одном из сообществ в Фейсбуке и вовсе призывали устроить провокацию во время футбольного матча, который должен был состояться с столице Кыргызстана с участием сборной данной страны.