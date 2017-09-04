4 сентября 2017, 12:41 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Сапар Исаков поручил пересмотреть состав совета директоров и правления компании ОАО "Кыргызтелеком". Соответствующее поручение Исаков дал сегодня во время рабочей встречи с председателем Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве КР Болсунбеком Казаковым.

"Хозяйственно-финансовая деятельность ОАО "Кыргызтелеком" до сих пор является непрозрачной. За последнее время не удалось добиться устранения коррупциогенных факторов. В этой связи необходимо в оперативном порядке пересмотреть состав совета директоров и правления компании, одновременно рассмотрев ответственность нынешнего руководства ОАО "Кыргызтелеком" за допущенные ошибки в работе, в том числе за неэффективную работу по обеспечению населения страны доступным и высокоскоростным интернетом", - отметил Исаков.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, премьер-министр поручил привлечь в руководство компании высокопрофессиональных специалистов, хорошо разбирающихся в деле, а также с чистой репутацией.

"Без улучшения телекоммуникационной сферы страны мы не сможем эффективно и оперативно реализовать проект "Таза Коом", - заключил глава правительства.