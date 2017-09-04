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Исаков поручил пересмотреть состав совета директоров и правления компании ОАО "Кыргызтелеком"

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/isakov-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446060-ru.html

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4 сентября 2017, 12:41       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Сапар Исаков поручил пересмотреть состав совета директоров и правления компании ОАО "Кыргызтелеком". Соответствующее поручение Исаков дал сегодня во время рабочей встречи с председателем Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве КР Болсунбеком Казаковым.
"Хозяйственно-финансовая деятельность ОАО "Кыргызтелеком" до сих пор является непрозрачной. За последнее время не удалось добиться устранения коррупциогенных факторов. В этой связи необходимо в оперативном порядке пересмотреть состав совета директоров и правления компании, одновременно рассмотрев ответственность нынешнего руководства ОАО "Кыргызтелеком" за допущенные ошибки в работе, в том числе за неэффективную работу по обеспечению населения страны доступным и высокоскоростным интернетом", - отметил Исаков.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, премьер-министр поручил привлечь в руководство компании высокопрофессиональных специалистов, хорошо разбирающихся в деле, а также с чистой репутацией.
"Без улучшения телекоммуникационной сферы страны мы не сможем эффективно и оперативно реализовать проект "Таза Коом", - заключил глава правительства.

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