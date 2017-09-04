Минивэн с кыргызстанцами попал в ДТП в Саратове. Пострадали 8 человек

4 сентября 2017, 12:16 Комментарии

Сегодня, 4 сентября, примерно в 5.59 по местному времени в Саратове (Россия) произошло ДТП. Столкнулись легковое авто и минивэн. По данным российских СМИ, в результате аварии на Сокурском тракте пострадали девять человек.

Уточняется, что восемь из них являются гражданами Кыргызстана. По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП.

Тем временем в Министерстве иностранных дел Кыргызстана сообщили, что на данный момент направлен запрос о дополнительной информации к коллегам в России.

"Сейчас мы эту информацию уточняем, у нас часовая разница с Россией. Для уточнения информации мы направили запрос в наше посольство в РФ. По получении сведений мы дадим полные комментарии", - сообщила пресс-секретарь МИД КР Айымкан Кулукеева.