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Минивэн с кыргызстанцами попал в ДТП в Саратове. Пострадали 8 человек

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365731_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446059-ru.html

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4 сентября 2017, 12:16       Комментарии

Сегодня, 4 сентября, примерно в 5.59 по местному времени в Саратове (Россия) произошло ДТП. Столкнулись легковое авто и минивэн. По данным российских СМИ, в результате аварии на Сокурском тракте пострадали девять человек.
Уточняется, что восемь из них являются гражданами Кыргызстана. По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП.
Тем временем в Министерстве иностранных дел Кыргызстана сообщили, что на данный момент направлен запрос о дополнительной информации к коллегам в России.
"Сейчас мы эту информацию уточняем, у нас часовая разница с Россией. Для уточнения информации мы направили запрос в наше посольство в РФ. По получении сведений мы дадим полные комментарии", - сообщила пресс-секретарь МИД КР Айымкан Кулукеева.

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