Комитет ЖК одобрил продление поддержки грантовых проектов в здравоохранении

4 сентября 2017, 12:22 Комментарии

Сегодня, 4 сентября, комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам одобрил проект письма-соглашения в сфере здравоохранения.

В частности, соглашение между Кыргызстаном и Международным банком реконструкции и развития о внесении изменений №1 к соглашению о финансировании (кредит № 5135-KG, грант № H839-KG), грантовому соглашению (TF015135) и дополнительном письме № 2: Показатели эффективности и мониторинга (второй проект здравоохранения и социальной защиты).

По словам статс-секретаря Министерства здравоохранения Жазгуль Кийизбаевой, основная задача проекта - улучшение результатов здравоохранения в четырех направлениях, в частности - сердечно-сосудистые заболевания, охрана здоровья матери и ребенка, туберкулез и ВИЧ.

На реализацию программы Швейцарское бюро по сотрудничеству выделяет $12 млн, МАР - $13,5 млн и Немецкий банк развития - 16 млн евро.

Как сообщается, программа была принята на 2012-2016 годы, но проект продлен до конца 2018 года.