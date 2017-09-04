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Комитет ЖК одобрил продление поддержки грантовых проектов в здравоохранении

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365732_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446058-ru.html

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Всемирный банк дополнительно выделяет Кыргызстану $36 млн по проекту водоснабжения сел

4 сентября 2017, 12:22       Комментарии

Сегодня, 4 сентября, комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам одобрил проект письма-соглашения в сфере здравоохранения.
В частности, соглашение между Кыргызстаном и Международным банком реконструкции и развития о внесении изменений №1 к соглашению о финансировании (кредит № 5135-KG, грант № H839-KG), грантовому соглашению (TF015135) и дополнительном письме № 2: Показатели эффективности и мониторинга (второй проект здравоохранения и социальной защиты).
По словам статс-секретаря Министерства здравоохранения Жазгуль Кийизбаевой, основная задача проекта - улучшение результатов здравоохранения в четырех направлениях, в частности - сердечно-сосудистые заболевания, охрана здоровья матери и ребенка, туберкулез и ВИЧ.
На реализацию программы Швейцарское бюро по сотрудничеству выделяет $12 млн, МАР - $13,5 млн и Немецкий банк развития - 16 млн евро.
Как сообщается, программа была принята на 2012-2016 годы, но проект продлен до конца 2018 года.

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