Китаец открыл бизнес в КР, пока Интерпол искал его на родине

4 сентября 2017, 11:58 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Интерпол разыскивал китайца на родине, пока тот занимался предпринимательством в Кыргызстане, сообщили в пресс-службе Министерстве внутренних дел.

Сотрудники МВД задержали 50-летнего гражданина КНР, который разыскивался правоохранительными органами провинции Шандунь. Правоохранители установили, что иностранец прибыл в Кыргызстан в 2013 году, успешно оформил здесь необходимые документы и занялся бизнесом.

30 августа задержанного отправили в Китай рейсом Бишкек - Урумчи.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });