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Китаец открыл бизнес в КР, пока Интерпол искал его на родине

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446057-ru.html

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В Оше приближается время открытия парка им. Раззакова

4 сентября 2017, 11:58       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Интерпол разыскивал китайца на родине, пока тот занимался предпринимательством в Кыргызстане, сообщили в пресс-службе Министерстве внутренних дел.
Сотрудники МВД задержали 50-летнего гражданина КНР, который разыскивался правоохранительными органами провинции Шандунь. Правоохранители установили, что иностранец прибыл в Кыргызстан в 2013 году, успешно оформил здесь необходимые документы и занялся бизнесом.
30 августа задержанного отправили в Китай рейсом Бишкек - Урумчи.
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