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Матч Кыргызстан — Мьянма отменен из-за угрозы возможных терактов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446056-ru.html

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Футбол: Матч сборной КР с Мьянмой отменен в связи с угрозой теракта

Футбольный матч Кыргызстан – Мьянма отменен

4 сентября 2017, 12:02       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Матч Кыргызстан - Мьянма, который был запланирован на 5 сентября, отменен по соображениям безопасности, сообщил на пресс-конференции президент Федерации футбола КР Семетей Султанов.
По его словам, решение об отмене игры сегодня принято правительством Кыргызстана.
"Причиной стала угроза возможных терактов. Сейчас мы ведем переговоры с Мьянмой о переносе матча. Скорее всего, нашей команде будет засчитано техническое поражение", - сказал Султанов.
Он добавил, что с Мьянмой ведутся переговоры и по поводу возмещения средств. Кыргызстанским болельщикам вернут деньги, потраченные на билеты.
Матч отборочного раунда Кубка Азии - 2019 должен был начаться на стадионе имени Долона Омурзакова в 20.00 вторника.
Кыргызстан находится в одной группе со сборными Макао, Индии и Мьянмы. Ранее отечественные футболисты обыграли команду Макао (1:0) и проиграли индийцам (0:1).
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