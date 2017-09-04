Матч Кыргызстан — Мьянма отменен из-за угрозы возможных терактов

4 сентября 2017, 12:02 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Матч Кыргызстан - Мьянма, который был запланирован на 5 сентября, отменен по соображениям безопасности, сообщил на пресс-конференции президент Федерации футбола КР Семетей Султанов.

По его словам, решение об отмене игры сегодня принято правительством Кыргызстана.

"Причиной стала угроза возможных терактов. Сейчас мы ведем переговоры с Мьянмой о переносе матча. Скорее всего, нашей команде будет засчитано техническое поражение", - сказал Султанов.

Он добавил, что с Мьянмой ведутся переговоры и по поводу возмещения средств. Кыргызстанским болельщикам вернут деньги, потраченные на билеты.

Матч отборочного раунда Кубка Азии - 2019 должен был начаться на стадионе имени Долона Омурзакова в 20.00 вторника.

Кыргызстан находится в одной группе со сборными Макао, Индии и Мьянмы. Ранее отечественные футболисты обыграли команду Макао (1:0) и проиграли индийцам (0:1).

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