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Восемь граждан Кыргызстана пострадали в ДТП в Саратове

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vosem-gra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446055-ru.html

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4 сентября 2017, 11:52       Комментарии

Бишкек, 4.08.17 /Кабар/. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник в Саратове, в результате пострадали девять человек, сообщили РИА Новости в городском отделе ГИБДД. Авария произошла 4 сентября в 5.59 по местному времени (4.59 мск) на Сокурском тракте.
"По предварительной информации, произошло столкновение двух автомобилей марки Toyota, в результате пострадали девять человек. Обстоятельства выясняются", — рассказала собеседница агентства.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, в попавшем в ДТП минивэне ехали граждане Кыргызстана, из них 8 пострадали.
Сообщается, что двое из пострадавших, предварительно, находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, 31 августа на трассе Самара – Оренбург в Оренбургской области в ДТП попал микроавтобус, в котором были девять граждан Кыргызстана, шестеро из них были госпитализированы.
26 августа в Пензенской области произошло ДТП, где одна женщина погибла, еще пятеро пострадали. Все граждане Кыргызстана.

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