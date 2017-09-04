Восемь граждан Кыргызстана пострадали в ДТП в Саратове

4 сентября 2017, 11:52 Комментарии

Бишкек, 4.08.17 /Кабар/. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник в Саратове, в результате пострадали девять человек, сообщили РИА Новости в городском отделе ГИБДД. Авария произошла 4 сентября в 5.59 по местному времени (4.59 мск) на Сокурском тракте.

"По предварительной информации, произошло столкновение двух автомобилей марки Toyota, в результате пострадали девять человек. Обстоятельства выясняются", — рассказала собеседница агентства.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, в попавшем в ДТП минивэне ехали граждане Кыргызстана, из них 8 пострадали.

Сообщается, что двое из пострадавших, предварительно, находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 31 августа на трассе Самара – Оренбург в Оренбургской области в ДТП попал микроавтобус, в котором были девять граждан Кыргызстана, шестеро из них были госпитализированы.

26 августа в Пензенской области произошло ДТП, где одна женщина погибла, еще пятеро пострадали. Все граждане Кыргызстана.