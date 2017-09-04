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Футбольный матч Кыргызстан - Мьянма отменен из-за возможной угрозы терактов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/futbol-ny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446054-ru.html

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Футбол: Матч сборной КР с Мьянмой отменен в связи с угрозой теракта

Футбольный матч Кыргызстан – Мьянма отменен

4 сентября 2017, 12:10       Комментарии

Бишкек, 4.08.17 /Кабар/. Футбольный матч между сборными Кыргызстана и Мьянмы в рамках отборочного раунда Кубка Азии 2019 года в Бишкеке отменен из-за возможной угрозы терактов. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства.
Согласно информации, матч был отменен в связи со сложившейся ситуацией в Мьянме, а также с возможными угрозами терактов. Другие детали не сообщаются.
Игра должна была состояться 5 сентября на стадионе им. Долона Омурзакова в Бишкеке.
Ранее ГКНБ распространил информацию о возможных террористических актов в Кыргызстане и призывал граждан быть внимательными.
Напомним, 29 марта Кыргызстан в первом матче победил сборную Макао со счетом 1:0, во втором матче проиграл команде Индии со счетом 0:1.
По данным Reuters, свыше 400 человек погибли в результате конфликта в Мьянме, расположенной в юго-восточной Азии, между правительственными силами и мусульманами-рохинджа, который разгорелся неделю назад.

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