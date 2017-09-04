Футбольный матч Кыргызстан - Мьянма отменен из-за возможной угрозы терактов

4 сентября 2017, 12:10 Комментарии

Бишкек, 4.08.17 /Кабар/. Футбольный матч между сборными Кыргызстана и Мьянмы в рамках отборочного раунда Кубка Азии 2019 года в Бишкеке отменен из-за возможной угрозы терактов. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства.

Согласно информации, матч был отменен в связи со сложившейся ситуацией в Мьянме, а также с возможными угрозами терактов. Другие детали не сообщаются.

Игра должна была состояться 5 сентября на стадионе им. Долона Омурзакова в Бишкеке.

Ранее ГКНБ распространил информацию о возможных террористических актов в Кыргызстане и призывал граждан быть внимательными.

Напомним, 29 марта Кыргызстан в первом матче победил сборную Макао со счетом 1:0, во втором матче проиграл команде Индии со счетом 0:1.

По данным Reuters, свыше 400 человек погибли в результате конфликта в Мьянме, расположенной в юго-восточной Азии, между правительственными силами и мусульманами-рохинджа, который разгорелся неделю назад.