В сентябре за природный газ кыргызстанцы платить будут, как и в августе

4 сентября 2017, 11:27 Комментарии

Тарифы на природный газ на сентябрь для населения республики составили 14,39 сома за 1 кубический метр, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП - 17,64 сома за 1 м3, без учета НсП1 - 17,49 сома за 1 м3. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан"

В компании заявили, что в соответствии с приказами Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР № 68, № 69 от 15 июня 2016 года "О тарифах на природный газ для населения", "О тарифах на природный газ для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций" ОсОО "Газпром Кыргызстан" обязано ежемесячно осуществлять перерасчет тарифов по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому НБ КР на 1-е число каждого месяца.

Официальный курс доллара на 1 сентября 2017 года составил 68,68 сом/доллар.