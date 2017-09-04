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Выборы президента покажут итог реформы избирательной системы, - фонд "Гражданская платформа"Выборы президента покажут итог реформы избирательной системы, - фонд "Гражданская платформа"Тарифы на природный газ для населения в сентябре составили 14,39 сома за 1 кубТарифы на природный газ для населения в сентябре составили 14,39 сома за 1 куб

В сентябре за природный газ кыргызстанцы платить будут, как и в августе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365726_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446053-ru.html

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4 сентября 2017, 11:27       Комментарии

Тарифы на природный газ на сентябрь для населения республики составили 14,39 сома за 1 кубический метр, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП - 17,64 сома за 1 м3, без учета НсП1 - 17,49 сома за 1 м3. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан"
В компании заявили, что в соответствии с приказами Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР № 68, № 69 от 15 июня 2016 года "О тарифах на природный газ для населения", "О тарифах на природный газ для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций" ОсОО "Газпром Кыргызстан" обязано ежемесячно осуществлять перерасчет тарифов по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому НБ КР на 1-е число каждого месяца.
Официальный курс доллара на 1 сентября 2017 года составил 68,68 сом/доллар.

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