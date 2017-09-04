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Метеопрогноз на месяц: Каким будет сентябрь?Метеопрогноз на месяц: Каким будет сентябрь?Выборы президента покажут итог реформы избирательной системы, - фонд "Гражданская платформа"Выборы президента покажут итог реформы избирательной системы, - фонд "Гражданская платформа"

Местные наблюдатели начали мониторить подготовку к президентским выборам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365729_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446052-ru.html

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4 сентября 2017, 11:41       Комментарии

Общественный фонд "Гражданская платформа" будет проводить мониторинг нарушений, подкупа и жалоб избирателей во время президентских выборов. Об этом сегодня, 4 сентября, на пресс-конференции сообщила директор фонда Айнура Усупбекова.
По ее словам, мониторинг будет проводиться в 12 городах страны: Бишкек, Баткен, Ош, Каракол, Талас, Нарын, Джалал-Абад, Кызыл-Кия, Узген, Кара-Суу, Кара-Балта, Токмак.
Мониторинг включает в себя наблюдение за деятельностью участковых избирательных участков, работой избирательных штабов кандидатов и анализ СМИ и интернет-ресурсов.
Наблюдение будут осуществлять 15 долгосрочных и 500 краткосрочных наблюдателей. Долгосрочные наблюдатели приступили к работе с 15 августа и будут работать до 20 октября. Они будут отслеживать весь ход подготовки к выборам, избирательный процесс и поствыборный период.
Краткосрочные наблюдатели будут задействованы только в день выборов - 15 октября. Они будут работать в 500 избирательных участках.
Напомним, предвыборная кампания кандидатов начнется 10 сентября. Президентские выборы назначены на 15 октября. По состоянию на 4 сентября ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов.

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