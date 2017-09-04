Местные наблюдатели начали мониторить подготовку к президентским выборам

4 сентября 2017, 11:41 Комментарии

Общественный фонд "Гражданская платформа" будет проводить мониторинг нарушений, подкупа и жалоб избирателей во время президентских выборов. Об этом сегодня, 4 сентября, на пресс-конференции сообщила директор фонда Айнура Усупбекова.

По ее словам, мониторинг будет проводиться в 12 городах страны: Бишкек, Баткен, Ош, Каракол, Талас, Нарын, Джалал-Абад, Кызыл-Кия, Узген, Кара-Суу, Кара-Балта, Токмак.

Мониторинг включает в себя наблюдение за деятельностью участковых избирательных участков, работой избирательных штабов кандидатов и анализ СМИ и интернет-ресурсов.

Наблюдение будут осуществлять 15 долгосрочных и 500 краткосрочных наблюдателей. Долгосрочные наблюдатели приступили к работе с 15 августа и будут работать до 20 октября. Они будут отслеживать весь ход подготовки к выборам, избирательный процесс и поствыборный период.

Краткосрочные наблюдатели будут задействованы только в день выборов - 15 октября. Они будут работать в 500 избирательных участках.

Напомним, предвыборная кампания кандидатов начнется 10 сентября. Президентские выборы назначены на 15 октября. По состоянию на 4 сентября ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов.