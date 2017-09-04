Наблюдатели негативно оценивают работу СМИ во время подготовки к выборам

4 сентября 2017, 11:50 Комментарии

Во время подготовки к выборам наблюдатели дают негативную оценку работе средств массовой информации. Об этом сегодня, 4 сентября, на пресс-конференции заявила директор фонда "Гражданская платформа" Айнура Усупбекова.

Фонд "Гражданская платформа" будет проводить мониторинг президентских выборов 15 октября. Долгосрочные наблюдатели фонда уже начали следить за подготовкой к выборам. По ее словам, наблюдается необъективная подача информации в пользу того или иного кандидата в президенты.

"Дается негативная оценка работе журналистов. Мы видим однобокость подачи информации, которая ярко выражена. Те каналы, которые представляют альтернативную информацию, закрываются. Например, телеканал "Сентябрь". Гонения журналистов мы тоже рассматриваем в общем ключе выборного процесса", - отметила Усупбекова.

Напомним, предвыборная кампания кандидатов начнется 10 сентября. Президентские выборы назначены на 15 октября. По состоянию на 4 сентября ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов.