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Новости Кыргызстана

Наблюдатели негативно оценивают работу СМИ во время подготовки к выборамНаблюдатели негативно оценивают работу СМИ во время подготовки к выборам

Три комитета Жогорку Кенеша обсуждают вопросы границ в закрытом режиме

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365727_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446050-ru.html

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3 комитета ЖК в канун визита Ш.Мирзиеева проведут совместное заседание по вопросам границ

4 сентября 2017, 11:51       Комментарии

Сегодня, 4 сентября, после каникул парламент Кыргызстана начал свою работу. В первый рабочий день депутаты трех комитетов решили провести заседания в закрытом режиме.
В настоящее время проходит совместное заседание комитетов по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию, по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК, а также по международным делам, обороне и безопасности.
Как стало известно, парламентарии обсуждают вопросы, связанные с приездом в Кыргызстана президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Отметим, его приезд запланирован на 6 сентября.

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