Три комитета Жогорку Кенеша обсуждают вопросы границ в закрытом режиме

4 сентября 2017, 11:51 Комментарии

Сегодня, 4 сентября, после каникул парламент Кыргызстана начал свою работу. В первый рабочий день депутаты трех комитетов решили провести заседания в закрытом режиме.

В настоящее время проходит совместное заседание комитетов по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию, по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК, а также по международным делам, обороне и безопасности.

Как стало известно, парламентарии обсуждают вопросы, связанные с приездом в Кыргызстана президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Отметим, его приезд запланирован на 6 сентября.