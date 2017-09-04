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Команда города Бишкек стала победителем "Манас оюндары-2017"Команда города Бишкек стала победителем "Манас оюндары-2017"Кто не успел оплатить налоги на транспорт, жилые дома и землю, ждут штрафыКто не успел оплатить налоги на транспорт, жилые дома и землю, ждут штрафы

ГНС напоминает: сегодня последний день уплаты налогов на транспорт, жилье и землю

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/gns-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446049-ru.html

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4 сентября 2017, 10:29       Комментарии

4 сентября истекают сроки уплаты налогов на транспортное средство, жилые дома, квартиры и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки), сообщает пресс-служба ГНС.
Налоговая призывает граждан – владельцев транспортных средств, жилого имущества и земельного надела, — не успевших исполнить свое обязательство, успеть оплатить причитающиеся суммы налогов до вечера.
"Это позволит избежать начисления пени на неуплаченные суммы и привлечения к административной ответственности. Произвести оплату можно в кассах банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет-банкинг. За несвоевременную уплату налога будет наложен административный штраф в сумме 2000 сомов", – говорится в сообщении.
Более подробную информацию можно получить по номеру 194.

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