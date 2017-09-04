ГНС напоминает: сегодня последний день уплаты налогов на транспорт, жилье и землю

4 сентября 2017, 10:29 Комментарии

4 сентября истекают сроки уплаты налогов на транспортное средство, жилые дома, квартиры и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки), сообщает пресс-служба ГНС.

Налоговая призывает граждан – владельцев транспортных средств, жилого имущества и земельного надела, — не успевших исполнить свое обязательство, успеть оплатить причитающиеся суммы налогов до вечера.

"Это позволит избежать начисления пени на неуплаченные суммы и привлечения к административной ответственности. Произвести оплату можно в кассах банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет-банкинг. За несвоевременную уплату налога будет наложен административный штраф в сумме 2000 сомов", – говорится в сообщении.

Более подробную информацию можно получить по номеру 194.