ГНС: Сегодня последний день уплаты налогов на транспорт, жилые дома и землю

4 сентября 2017, 11:19 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Кабар/. 4 сентября истекают сроки уплаты налогов на транспортное средство, жилые дома, квартиры и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки). Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) КР.

В связи, с чем ГНС призывает граждан – владельцев транспортных средств, жилого имущества и земельного надела, не успевших исполнить свое обязательство, успеть оплатить причитающиеся суммы налогов до вечера.

Это позволит избежать начисления пени на неуплаченные суммы и привлечения к административной ответственности.

Произвести оплату можно в кассах банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет банкинг.

За несвоевременную уплату налога будет наложен административный штраф в сумме 2000 сомов.

Более подробную информацию можно получить по номеру 194.