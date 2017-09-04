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Новости Кыргызстана

В сентябре за природный газ кыргызстанцы платить будут, как и в августеВ сентябре за природный газ кыргызстанцы платить будут, как и в августе"Портер" с наркотиками задержан в Баткене — груз везли в страны СНГ"Портер" с наркотиками задержан в Баткене — груз везли в страны СНГ

Тарифы на природный газ для населения в сентябре составили 14,39 сома за 1 куб

Источник:
http://kabar.kg/news/tarify-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446047-ru.html

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4 сентября 2017, 11:26       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Кабар/. Тарифы на природный газ на сентябрь 2017 года для населения республики составили - 14,39 сома за 1 кубометр, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП — 17,64 сома за 1 кубометр, без учета НсП1 17,49 сома за 1 кубометр. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
Как отмечается, в соответствии с приказами Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса КР ОсОО "Газпром Кыргызстан" обязано ежемесячно осуществлять перерасчет тарифов по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому НБКР на 1 число каждого месяца.
Официальный курс доллара на 01.09.2017 года составил 68,68 сом/доллар.

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