Тарифы на природный газ для населения в сентябре составили 14,39 сома за 1 куб

4 сентября 2017, 11:26 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Кабар/. Тарифы на природный газ на сентябрь 2017 года для населения республики составили - 14,39 сома за 1 кубометр, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП — 17,64 сома за 1 кубометр, без учета НсП1 17,49 сома за 1 кубометр. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Как отмечается, в соответствии с приказами Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса КР ОсОО "Газпром Кыргызстан" обязано ежемесячно осуществлять перерасчет тарифов по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому НБКР на 1 число каждого месяца.

Официальный курс доллара на 01.09.2017 года составил 68,68 сом/доллар.