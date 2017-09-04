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16 человек отравились мороженым в Сузакском районе 1 сентября

Источник:
http://kabar.kg/news/16-chelov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446046-ru.html

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4 сентября 2017, 11:46       Комментарии

Бишкек, 4.09.17 /Кабар/. В Сузакском районе Джалал-Абадской области 16 человек отравились мороженым, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Согласно информации, 13 человек госпитализированы больницу и через день были выписаны. Еще трем пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Выяснилось, что они отравились мороженым 1 сентября вечером в одном из кафетериев.
Сообщается, что оставшийся продукт изъято из продажи, проводится лабораторное исследование.
В Минздраве добавили, что с начала 2017 года в республике зарегистрировано 69 фактов пищевого отравления, в которых пострадали 227 человек.
Как указано, что случаи отравления в местах общественного питания сократились.

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