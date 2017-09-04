Метеопрогноз на месяц: Каким будет сентябрь?

4 сентября 2017, 11:46 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. По Кыргызстану погода в сентябре ожидается в пределах средних месячных показателей климатической нормы с малой долей осадков. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

По их прогнозу, средняя месячная температура воздуха по Чуйской области ожидается около климатической нормы и составит 16-18° тепла, в предгорных районах – 10-12° тепла. Наиболее высокие значения температуры воздуха ожидаются в первой декаде месяца ночью 11-16° и 28-33° днем. В последующем колебание температуры воздуха будет варьироваться ночью от 3-8° до 9-14°, днем от 17-22° до 23-28° тепла. Месячное количество осадков ожидается меньше нормы.

Метеопрогноз по Таласской области характеризуется около климатической нормой. В течение месяца ожидается ночью преобладание температуры воздуха 7-12°, в отдельные ночи возможны заморозки от 0 до -2 °, днем колебание от 19-24° до 25-30° тепла. Месячное количество осадков ожидается меньше нормы.

В зонах земледелия Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей средняя месячная температура воздуха составит 19-21°, в предгорных районах 15-17° тепла. В первой половине месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 13-18°, днем 29-34° тепла, во второй половине месяца возможно понижение ночью до 8-13°, днем до 24-29. В предгорных районах ожидается колебание температуры воздуха ночью от 4-9° до 8-13°, днем от 17-22° до 23-28° тепла. Месячное количество осадков ожидается меньше нормы.

По Иссык-Кульской области средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 13-15° тепла. В течение первой половины месяца температура воздуха ожидается ночью 7-12°, днем 21-26° тепла. Во второй половине месяца ожидается понижение температура воздуха ночью до 3-8°, днем до 15-20° тепла. Месячное количество осадков ожидается около, местами больше нормы.

В зонах земледелия Нарынской области средняя месячная температура воздуха прогреется на 12-14°. В первой половины месяца ожидается преобладание температура воздуха ночью 4-9°, днем 24-29° тепла. Во второй половине месяца температура воздуха ночью 1-6°, в отдельные ночи возможны заморозки от -1 до -3°, днем 17-22° тепла. Месячное количество осадков ожидается местами больше нормы.